Магуайр: "Мы были наивны в концовке"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр считает, что его команда была наказана за свою наивность в концовке матча против "Фулхэма".

Пропустив от Калвина Бэсси на 65-й минуте, "Юнайтед" забрал инициативу и принялся доминировать над "Фулхэмом". И на предпоследней минуте основного времени "красные дьяволы" были вознаграждены ответным голом Магуайра.



"Юнайтед" отказался довольствоваться ничейным результатом и большими силами пошел вперед, но в компенсированное время попался на контратаке. Поражение 1:2 не выглядит для Магуайра логичным, учитывая предыдущие результаты "дьяволов".



"Нам не хватало игрового баланса в первые 60 минут или около того, мы не лучшим образом начали матч".



"Первый тайм получился довольно равным, но когда ты не играешь в свой лучший футбол, ты должен правильно делать базовые вещи, включая игру при стандартных положениях".



"Мы знали, что они будут угрожать нам со стандартов, и они забили рано во втором тайме — именно так, как мы ожидали, так что это расстраивает".



"Думаю, мы великолепно отреагировали на пропущенный гол, и особенно хороши были в заключительные 30 минут. А когда мы сравняли, то казалось, что только одна команда может победить".



"Наверное, мы были наивны в концовке, бросив слишком много тел вперед и попавшись на контратаке".



"Мы набрали хорошую форму и подошли к этому матчу с уверенностью в себе", — цитирует Магуайра BBC.