Тен Хаг: "У Антони большой потенциал, но он не показывает этого"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что вингер Антони не оправдывает ожиданий в этом сезоне.

Летом 2022 "Юнайтед" приобрел Антони у "Аякса" за 86 миллионов фунтов. Однако в своем втором английском сезоне 24-летний Антони забил только один гол и отдал одну результативную передачу.



В последнее время Антони даже перестал проходить в стартовый состав "Юнайтед", и Тен Хаг хочет, чтобы его подопечный заслужил свой шанс упорной работой на тренировках.



"Он должен кое-что доказать, и он сделает это. Он обладает большим потенциалом. В последнее время он этого не показывал, но я знаю, каким талантом он обладает. Ему важно проявить свой талант, и это зависит от него".



"Здесь у тебя есть конкуренция, и теперь он должен проявить себя на тренировочном поле. Это же касается других, потому что здесь мы даем шансы игрокам", — цитирует Тен Хага Daily Mail.