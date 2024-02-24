Президент "Хетафе": "Гринвуд хочет остаться еще на год"

Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд хочет остаться в его клубе.

Как известно, этот сезон Гринвуд проводит за "Хетафе" на правах аренды из "Юнайтед". 22-летний англичанин хорошо освоился в Ла Лиге, забив пять голов и отдав пять результативных передач.



Согласно слухам, Гринвуд находится на радаре у "Барселоны". Помимо этого, новый совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф намекнул на возвращение Мейсона в родной клуб, однако Торрес все еще надеется сохранить игрока.



"Его совесть чиста, ему очень комфортно здесь, и он безумно хочет остаться еще на год. Это зависит от того, что они ("Юнайтед") решат".



"У них изменились владельцы, и они должны решить. В Испании на него есть спрос, а у "Барсы" есть деньги. Стиль игры "Барсы" хорошо ему подходит, но это зависит от "Манчестер Юнайтед". Если это правда, он скажет мне", — цитирует Торреса Daily Star.