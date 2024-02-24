Мартинелли рассказал, что четырежды приезжал на просмотр в МЮ
Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли рассказал, что четырежды приезжал на просмотр в "Манчестер Юнайтед".
Мартинелли выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Итуано" за 6 миллионов фунтов летом 2019. К своим 22 годам Габриэль утвердился ключевым игроком "канониров".
Однако Мартинелли мог оказаться в Англии гораздо раньше. В 13, 14, 15 и 16 лет Габриэль приезжал на просмотр в академию "Юнайтед", но "красные дьяволы" решили, что юный бразилец слишком слаб физически.
"С 2015 по 2017 год я четырежды приезжал туда и проводил по 15 дней. Поскольку каждый занимается в одном тренировочном центре и принимает пищу в одной столовой, я видел всех профессионалов".
"Я просил сфотографироваться вместе с Эвра, Феллайни и другими. Погба знал, что я бразилец, и спросил, все ли у меня нормально и где я играю. Мы вместе сфотографировались", — сообщил Мартинелли ESPN Brasil.
24.02.2024 17:00
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