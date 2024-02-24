Мартинелли рассказал, что четырежды приезжал на просмотр в МЮ

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли рассказал, что четырежды приезжал на просмотр в "Манчестер Юнайтед".

Мартинелли выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Итуано" за 6 миллионов фунтов летом 2019. К своим 22 годам Габриэль утвердился ключевым игроком "канониров".



Однако Мартинелли мог оказаться в Англии гораздо раньше. В 13, 14, 15 и 16 лет Габриэль приезжал на просмотр в академию "Юнайтед", но "красные дьяволы" решили, что юный бразилец слишком слаб физически.



"С 2015 по 2017 год я четырежды приезжал туда и проводил по 15 дней. Поскольку каждый занимается в одном тренировочном центре и принимает пищу в одной столовой, я видел всех профессионалов".



"Я просил сфотографироваться вместе с Эвра, Феллайни и другими. Погба знал, что я бразилец, и спросил, все ли у меня нормально и где я играю. Мы вместе сфотографировались", — сообщил Мартинелли ESPN Brasil.