Макаллистер: "Хочу больше трофеев"

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер заявил, что победа на Чемпионате Мира со сборной Аргентины пробудила в нем жажду трофеев.

Посреди прошлого сезона Макаллистер вернулся из Катара с медалью победителя Чемпионата Мира, а в воскресенье у Алексиса будет возможность выиграть свой первый трофей с "Ливерпулем", к которому он присоединился прошлым летом.



В преддверии финала Кубка Лиги против "Челси" Алексис признался, что рассматривает матч на "Уэмбли" как "большую возможность".



"Я определенно хочу больше. Таков я по натуре. Чемпионат Мира помог мне осознать, что я по-настоящему хочу выиграть больше трофеев, и воскресенье — это большая возможность".



"Это именно то, чего я хотел, когда переходил в этот клуб. Это будет мой первый финал с "Ливерпулем", так что это нечто очень особенное для меня и для команды. Мы много не думали о финале, потому что у на было много матчей, и матч против "Лутона" имел большое значение, но теперь мы можем подумать и хорошо подготовиться", — цитирует Макаллистера The Guardian.