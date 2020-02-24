Лейндерс подтвердил, что не станет преемником Клоппа в "Ливерпуле"

Ассистент Пеп Лейндерс объяснил, почему не станет преемником Юргена Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля".

26 января Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона. В тот момент некоторые болельщики предположили, что назначение Лейндерса на место Юргена стало бы логичным шагом и обеспечило бы клубу преемственность.



Однако Клопп покидает "Ливерпуль" не один, а со всем своим штабом, включая Лейндерса, который это подтвердил на пресс-конференции перед финалом Кубка Лиги против "Челси".



"Не, мне это было ясно. Мы знаем, что летом это приключение для нас закончится".



"У меня были предложения в прошлом году, мое сердце всегда говорило "да", но моя преданность Юргену всегда говорила "нет".



"Мы закончим этот проект вместе", — цитирует Лейндерса журналист Фабрицио Романо.