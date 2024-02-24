Тен Хаг объяснил, почему не подписал еще одного нападающего прошлым летом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему его клуб не приобрел еще одного нападающего прошлым летом.

Прошлым летом "Юнайтед" потратил 72 миллиона фунтов на приглашение Расмуса Хейлунда из "Аталанты". Молодой датчанин долго привыкал к английскому футболу и только на Boxing Day забил свой первый гол в Премьер-Лиге.



По словам Тен Хага, он надеялся на то, что Антони Мартиаль облегчит бомбардирское бремя Хейлунда. Кроме того, Эрик учитывал зарплату француза. Места и ресурсов для его одного нападающего у "красных дьяволов" не было.



"Мы были рады пригласить Расмуса Хейлунда. Мы обладали двумя нападающими. Мартиаль делал замечательные вещи у нас в прошлом сезоне. Кроме того, он на высокой зарплате в клубе. У нас были большие ожидания насчет него, и это правда. А если бы мы пригласили еще одного нападающего, это бы совершенно вычеркнуло Мартиаля из планов на старте сезона".



"Также у нас был Маркус Рэшфорд, поэтому мы обладали даже тремя нападающими. Если бы мы пригласили четвертого, шансы остальных были бы ограничены. Поэтому я думал — мы думали, — что у нас есть варианты. Я хотел пригласить нападающего зимой, но это не было возможно. И еще летом у нас возникли проблемы с ФФП", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.