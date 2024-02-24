Ван Дейк предупредил "Челси" перед финалом Кубка Лиги

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что "Челси" нельзя недооценивать его ослабленную травмами команду.

К воскресному финалу Кубка Лиги "Ливерпуль" подходит без 10 игроков первой команды, включая своего первого номера Алиссона, защитника Трента Александер-Арнольда и нападающего Диогу Жоту.



Однако Ван Дейк предупреждает, что у "Ливерпуля" есть достойная замена. Виргил призывает игроков, которые выйдут на поле "Уэмбли", проявить себя.



"Думаю, игроки, которые выйдут вместо отсутствующих, должны проявить себя и показать, что люди ошибаются".



"Если соперник отнесется к нам легкомысленно, то это их проблема. Думаю, у нас достаточно мастерства, чтобы прочесть соперника. Игроки, которые выйдут, должны показать это".



"Что касается фактора страха, то это не зависит от нас. Каждый должен прибавить и проявить себя, чтобы мы смогли достичь результата".



"Каждый должен взять ответственность на себя, включая молодых. Думаю, каждый хочет получить эту возможность и показать себя. Они должны быть уверены в себе. Я не переживаю насчет этого. Они просто должны выйти и показать свои качества".



"Думаю, ели ты играешь за "Ливерпуль", ты уже весьма хороший игрок, поэтому выйти и заставь каждого гордиться", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.