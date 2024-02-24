Чилуэлл считает, что победа в финале Кубка Лиги была бы важнее, чем триумф в Лиге Чемпионов в 2021 году

Вице-капитан "Челси" Бен Чилуэлл считает, что победа в финале Кубка Лиги над "Ливерпулем" стала бы более важным достижением для его клуба, нежели триумф в Лиге Чемпионов в 2021 году.

В 2021 году Чилуэлл вышел в стартовом составе "Челси" на финал Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" и помог "синим" впервые в своей истории выиграть этот турнир.



С тех пор многое изменилось, и 27-летний Чилуэлл чувствует, что победа на "Уэмбли" в воскресенье заставила бы всех поверить, что новые владельцы клуба со "Стэмфорд Бридж" идут правильным путем.



"Дело не в престиже, а в том, куда мы хотим двигаться как клуб. Престиж Лиги Чемпионов выше, но этот финал, пожалуй, важнее, учитывая положение клуба в данный момент".



"У нас молодая команда, которая переживала взлеты и падения в этом сезоне, и победа в этом финале для нас как команды, персонала и фанатов имела бы огромное значение. Пожалуй, важнее, чем в Лиге Чемпионов".



"Когда я переходил в "Челси", то был одним из самых молодых игроков, а за последние годы все перевернулось. Я взял на себя роль одного из самых опытных игроков. Мне важно попытаться объяснить всем новым игрокам, почему трофеи так важны", — цитирует Чилуэлла Daily Mail.