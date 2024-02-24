Чилуэлл считает, что победа в финале Кубка Лиги была бы важнее, чем триумф в Лиге Чемпионов в 2021 году

Бен Чилуэлл Вице-капитан "Челси" Бен Чилуэлл считает, что победа в финале Кубка Лиги над "Ливерпулем" стала бы более важным достижением для его клуба, нежели триумф в Лиге Чемпионов в 2021 году.

В 2021 году Чилуэлл вышел в стартовом составе "Челси" на финал Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" и помог "синим" впервые в своей истории выиграть этот турнир.

С тех пор многое изменилось, и 27-летний Чилуэлл чувствует, что победа на "Уэмбли" в воскресенье заставила бы всех поверить, что новые владельцы клуба со "Стэмфорд Бридж" идут правильным путем.

"Дело не в престиже, а в том, куда мы хотим двигаться как клуб. Престиж Лиги Чемпионов выше, но этот финал, пожалуй, важнее, учитывая положение клуба в данный момент".

"У нас молодая команда, которая переживала взлеты и падения в этом сезоне, и победа в этом финале для нас как команды, персонала и фанатов имела бы огромное значение. Пожалуй, важнее, чем в Лиге Чемпионов".

"Когда я переходил в "Челси", то был одним из самых молодых игроков, а за последние годы все перевернулось. Я взял на себя роль одного из самых опытных игроков. Мне важно попытаться объяснить всем новым игрокам, почему трофеи так важны", — цитирует Чилуэлла Daily Mail.


Метки Кубок Лиги, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2024 11:00

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  1. vyrentz 24.02.2024 13:27 # vyrentz
    понять его слова можно. у клуба есть шанс утонуть в гавне окончательно, и не допустить этого важнее, чем победа в ЛЧ в хорошие времена

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  2. g3ndalf 24.02.2024 13:14 # g3ndalf
    Чепух понимает, что это единственный и последний шанс зацепиться за еврокубки

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  3. umbriaco 24.02.2024 12:48 # umbriaco
    Дурачок ты Бен

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  4. stevens 24.02.2024 11:57 # stevens
    Другими словами, этот абсолютно ебанутый игрок абсолютно ебанутого лондонского футбольного клуба «Щленще» говорит, что тогда абсолютно ебанутый лондонский футбольный клуб «Щленще», а именно его абсолютно ебанутые фонады могли отсосать абсолютно любой судейский член, чтобы выиграть абсолютно любой трофей, но сейчас все изменилось и рты абсолютно ебатуных фонадов абсолютно ебанутого лондоского футбольного клуба «Щленще» уже не те что раньше. Другого такого шанса может и не быть, это абсолютно понятно абсолютно каждому из нас.

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  5. hunter022 24.02.2024 11:22 # hunter022
    "победа была так близка" скажет он после финального свистка...

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  6. avagrafik 24.02.2024 11:14 # avagrafik
    Впервые в истории?

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