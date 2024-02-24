Почеттино призвал к беспристрастному судейству в финале Кубка Лиги

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино выразил надежду на беспристрастное судейство в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля".

Как известно, Юрген Клопп покидает тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона, и воскресный матч против "Челси", возможно, будет его последним на "Уэмбли".



Почеттино опасается, что рефери финала Крис Кавана со своими помощниками могут невольно проявить симпатии к Клоппу, потому что Маурисио уже столкнулся с несправедливым, как он считает, судейством в прошлом месяце, когда "Челси" уступил на "Энфилде" со счетом 4:1.



"Может ли "Ливерпуль" оказаться под увеличенным давлением из-за того, что Клопп уходит в конце сезона? Хороший вопрос. Под давлением не Юрген. Под давлением люди, которые хотят отпраздновать победу с "Ливерпулем". Думаю, мы хотим быть уверены, что дадим бой и получим справедливое к себе отношение в каждом решении".



"Думаю, когда мы играли на "Энфилде", слишком много решений... Ни одно ключевое решение не было в нашу пользу. Мы не получили два пенальти. При дуэлях 50 на 50 рефери всегда свистел в пользу другого цвета. Всегда — красного. Я хочу справедливого отношения. Конечно, мы будем праздновать. Я первым признаю, что "Ливерпуль" — удивительная команда, а Клопп — один из лучших тренеров в мире".



"Но после моего последнего опыта игры там я хочу оказаться на "Уэмбли" и не чувствовать давление. Я хочу сыграть матч на своем уровне, и пускай лучшая команда победит. Но я не хочу чувствовать давление от людей вокруг", — цитирует Почеттино The Guardian.