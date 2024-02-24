Тен Хаг уверен, что МЮ справится с потерей Хейлунда

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не думает, что потеря нападающего Расмуса Хейлунда может пустить сезон его команды под откос.

Из-за травмы мышечного характера Хейлунд пропустит ближайшие две-три недели, и это большая потеря для "Юнайтед", учитывая форму Расмуса в последнее время.



Хейлунд забил восемь голов в восьми последних матчах, однако Тен Хаг уверен, что ему есть кем заменить 21-летнего датчанина.



"Гарначо забивает много голов — уже восемь. Рэши (Рэшфорд) способен на это, хотя он и забил только пять. В наших последних матчах линия нападения выглядела абсолютно устрашающим образом, они забивали голы, так разве у нас есть только Расмус Хейлунд?"



"Нет. У нас есть Гарначо, а также Рэшфорд, Скотт Мактоминей. Бруну (Фернандеш) может забить. Осенью наше нападение не забивало, они даже не создавали угрозу, поэтому сейчас у меня есть уверенность. В данный момент они в очень хорошей форме и постоянно создают угрозу. В последнее время Хейлунд был очень важен. Но можно ли назвать его главным игроком? Я не смотрю на это так", — цитирует Тен Хага The Guardian.