Клопп: "Мне на*рать, что думают люди насчет моих празднований"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему "на*рать", если он расстраивает кого-либо своими празднованиями побед.

Посреди недели "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу 4:1 над "Лутоном" в рамках Премьер-Лиги, и Клопп был чрезвычайно эмоционален после финального свистка, показав, что каждый матч для него одинаково важен.

Некоторым показалось, что Клопп переусердствовал, так бурно выражая радость от победы над аутсайдером, однако в преддверии финала Кубка Лиги против "Челси" Юрген дал понять, что игнорирует такого рода претензии.

"Я также слышал дискуссии о том, что Микель (Артета) чересчур бурно праздновал победу над нами. Я здесь определенно не при чем".

"Каждый может делать, что пожелает. Не я придумал махать кулаком, у меня нет на это авторских прав, да я и не хочу этого. Ты делаешь то, что делаешь, ради себя и своих людей. А что думают люди снаружи, мне на*рать, если честно. Можете так и записать".

"Это для нас и никого кроме. Кому нравится это, тому нравится. А кому не нравится, тому не нравится. Можете относиться к моим празднованиям, как хотите", — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2024 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1267

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 24.02.2024 09:27 # gameboy
    Реально отдохнуть ему нужно, хотя бы пол годика

    (ответить)

  2. electric 24.02.2024 09:27 # electric
    КНЯЗЬ!!!

    (ответить)

  3. apl-nash 24.02.2024 09:23 # apl-nash
    Абсолютный Гегемон!

    (ответить)

  4. osnovnoy2005 24.02.2024 08:48 # osnovnoy2005
    is the BEST

    (ответить)

  5. largo-winch 24.02.2024 08:42 # largo-winch
    Красава, Юрген!!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: