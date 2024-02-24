Клопп: "Мне на*рать, что думают люди насчет моих празднований"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему "на*рать", если он расстраивает кого-либо своими празднованиями побед.

Посреди недели "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу 4:1 над "Лутоном" в рамках Премьер-Лиги, и Клопп был чрезвычайно эмоционален после финального свистка, показав, что каждый матч для него одинаково важен.



Некоторым показалось, что Клопп переусердствовал, так бурно выражая радость от победы над аутсайдером, однако в преддверии финала Кубка Лиги против "Челси" Юрген дал понять, что игнорирует такого рода претензии.



"Я также слышал дискуссии о том, что Микель (Артета) чересчур бурно праздновал победу над нами. Я здесь определенно не при чем".



"Каждый может делать, что пожелает. Не я придумал махать кулаком, у меня нет на это авторских прав, да я и не хочу этого. Ты делаешь то, что делаешь, ради себя и своих людей. А что думают люди снаружи, мне на*рать, если честно. Можете так и записать".



"Это для нас и никого кроме. Кому нравится это, тому нравится. А кому не нравится, тому не нравится. Можете относиться к моим празднованиям, как хотите", — цитирует Клоппа The Telegraph.



