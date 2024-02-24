"Сити" готов вернуться за Пакетой
"Манчестер Сити" готов вернуться за вингером "Вест Хэма" Лукасом Пакетой после окончания этого сезона.
Пакета был на радаре у "Сити" еще прошлым летом, но надежды Лукаса присоединиться к чемпионам Премьер-Лиги оказались разрушены из-за расследования FA в отношении игрока сборной Бразилии.
Тогда, напомним, Ассоциация заподозрила Пакету в нарушении запрета на ставки. Это дело до сих пор не улажено, но не мешает Лукасу играть за "Вест Хэм".
Как сообщает The Telegraph, "Сити" будет готов вернуться за 26-летним бразильцем, если лишится 29-летнего Бернарду Силвы, к которому существует огромный интерес со стороны саудовских клубов и ПСЖ.
Прошлым летом "Вест Хэм" оценивал Пакету в 80 миллионов фунтов — "молотобойцы" рассчитывают на значительную прибыль после того, как сами потратили на приглашение Лукаса из "Лиона" свыше 50 млн. фунтов.
Добавим, Пакета забил два гола и отдал пять результативных передач в 18 матчах этого сезона Премьер-Лиги.
24.02.2024 07:00
Просмотров: 155
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: