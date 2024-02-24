"Сити" готов вернуться за Пакетой

"Манчестер Сити" готов вернуться за вингером "Вест Хэма" Лукасом Пакетой после окончания этого сезона.

Пакета был на радаре у "Сити" еще прошлым летом, но надежды Лукаса присоединиться к чемпионам Премьер-Лиги оказались разрушены из-за расследования FA в отношении игрока сборной Бразилии.



Тогда, напомним, Ассоциация заподозрила Пакету в нарушении запрета на ставки. Это дело до сих пор не улажено, но не мешает Лукасу играть за "Вест Хэм".



Как сообщает The Telegraph, "Сити" будет готов вернуться за 26-летним бразильцем, если лишится 29-летнего Бернарду Силвы, к которому существует огромный интерес со стороны саудовских клубов и ПСЖ.



Прошлым летом "Вест Хэм" оценивал Пакету в 80 миллионов фунтов — "молотобойцы" рассчитывают на значительную прибыль после того, как сами потратили на приглашение Лукаса из "Лиона" свыше 50 млн. фунтов.



Добавим, Пакета забил два гола и отдал пять результативных передач в 18 матчах этого сезона Премьер-Лиги.