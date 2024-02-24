26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 24 февраля, шестью поединками стартует 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00



"Астон Вилла" проиграла все три домашних матча в 2024 году с учетом всех соревнований. После своего повышения в классе в 2022 году "Ноттингем Форест" одержал только три победы в 31 выездном поединке Премьер-Лиги (8 ничьих, 20 поражений). "Вилланы" не проиграли ни одной из семи последних домашних встреч с "лесниками" в чемпионате.



"Вилла" по-прежнему лишена шести игроков, включая Эзри Конса и Бубакара Камара.



"Форест" все еще вынужден обходиться без Олы Айны, Вилли Боли, Ибраима Сангаре. Гонсало Монтиель и Тайво Авоньи приступили к тренировкам.



БРАЙТОН — ЭВЕРТОН 18:00



"Брайтон" не проиграл ни одного из 10 последних домашних матчей в высшем дивизионе, и это клубный рекорд. "Эвертон" не знает побед уже восемь поединков Премьер-Лиги кряду. "Чайки" не выиграли ни одной из трех последних домашних встреч с "ирисками" в чемпионате.



Вингер "Брайтона" Каору Митома под большим вопросом из-за проблем со спиной. Впервые с августа в заявке будет Хулио Энсисо, но Джеймс Милнер, Джек Хиншелвуд и Жоао Педро все еще лечатся.



Крайний защитник "Эвертона" Виталий Миколенко должен сыграть, несмотря на полученный против "Кристал Пэлас" ушиб. Шеймус Коулмен возобновил тренировки после болезни, но Андре Гомеш и Арно Данжума остаются в лазарете.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БЕРНЛИ 18:00



"Кристал Пэлас" потерпел уже шесть домашних поражений в этом сезоне Премьер-Лиги — на одно больше, чем за весь прошлый. Семь из 13 своих очков "Бернли" набрал против других новичков дивизиона. "Орлы" и "бордовые" встречались 15 раз в Премьер-Лиге, одержав по шесть побед и забив друг другу 19 и 18 голов, соответственно.



"Пэлас" по-прежнему вынужден обходиться без своих ключевых игроков Эберечи Эзе и Майкла Олисе. С ними же в лазарете остается и Марк Гехи.



Полузащитник "Бернли" Аарон Рэмси уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена. Могут вернуться Йордан Байер и Майк Тресор.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ФУЛХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Впервые с января прошлого года "Манчестер Юнайтед" одержал пять побед кряду во всех соревнованиях. "Фулхэм" не выиграл ни одного из 11 последних выездных матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 7 поражений). "Красные дьяволы" не потерпели ни одного поражения в 16 последних домашних встречах с "дачниками" в высшем дивизионе.



Нападающий "Юнайтед" Расмус Хейлунд пропустит две-три недели с мышечным повреждением. Люк Шоу выбыл на несколько месяцев.



Нападающий "Фулхэма" Армандо Бройя оправился после болезни. Виллиану предстоит фитнес-тест, но Рауль Хименес точно не сыграет. Жоау Палинья приступает к двухматчевой дисквалификации из-за перебора желтых карточек.



БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30



"Борнмут" не знает побед уже шесть матчей Премьер-Лиги кряду (3 ничьи, 3 поражения), хотя из предыдущих семи выиграл шесть (1 ничья). "Манчестер Сити" может похвастать серией из семи выездных побед кряду во всех соревнованиях. "Вишенки" ни разу не брали верх в 19 встречах "горожанами" в рамках чемпионата (2 ничьи, 17 поражений).



Полузащитник "Борнмута" Ромен Фавр вернулся в строй после болезни, но Филип Биллинг все еще дисквалифицирован. Макс Ааронс, Райан Фредерикс и Тайлер Адамс по-прежнему травмированы.



"Сити" остается без Йошко Гвардиола и Джека Грилиша. Кевин Де Брюйне, который провел матч против "Брентфорда" посреди недели на скамейке запасных, готов сыграть.



АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Впервые в своей истории "Арсенал" начал календарный год с пяти побед кряду в чемпионате. "Ньюкасл" выиграл все четыре последних выездных матча во всех соревнованиях. "Канониры" не проиграли ни одной из 11 последних домашних встреч с "сороками" в Премьер-Лиге (ничья 0:0 в прошлом сезоне и 10 побед).



Впервые с октября за "Арсенал" может сыграть полузащитник Томас Партей, залечивший свое бедро. Александру Зинченко и Габриэлю Жезусу нужно чуть больше времени, как и Такехиро Томиясу.



"Ньюкасл" приветствует вернувшихся в строй Фабиана Шера, Джо Уиллока и Александера Исака. Эллиотт Андерсон, Жоэлинтон и Каллум Уилсон по-прежнему травмированы.