Мойес сам решит, останется ли в "Вест Хэме"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что самостоятельно решит, останется он в клубе или уйдет.
Согласно слухам в прессе, еще в декабре боссы "Вест Хэма" были готовы предложить Мойесу новый контракт, но из-за последовавшего затем спада в результатах приостановили переговоры.
Действующий же контракт Мойеса по-прежнему истекает в конце сезона, и медиа регулярно называют имена специалистов, которые могут заменить Дэвида.
Однако на своей пресс-конференции в пятницу Мойес заявил, что у него на руках уже есть предложение от "Вест Хэма" о новом контракте, но Дэвид сам решил, что сперва завершит сезон.
"Я провел очень хорошие разговоры с владельцами, с Дэвидом Салливаном и Каррен Брэйди. Для меня готов (новый) контракт, и я сам решил, что хочу дождаться окончания сезона".
"Есть достаточно причин подождать. Я должен быть уверен, что это правильная вещь для клуба, для меня и моей семьи".
"Я разговаривал с руководством. Я провел здесь несколько замечательных лет. Мы уладим этот вопрос, но я рад подождать", — цитирует Мойеса BBC.
24.02.2024 00:05
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