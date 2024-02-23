Саудовские клубы готовят предложения по Де Брюйне

"Манчестер Сити" ожидает интереса со стороны ведущих клубов Саудовской Аравии к полузащитнику Кевину Де Брюйне.

По информации Daily Mail, саудовские гранды рассматривают приглашение Де Брюйне как способ увеличить популярность своей лиги, поэтому не собираются скупиться на предложения для Кевина.



Стоит отметить, что именно спортивный директор саудовской Pro-лиги Майкл Эменало пригласил Де Брюйне в "Челси" в 2012 году.



Де Брюйне находится в выдающейся форме после пяти месяцев отсутствия с травмой, забив два гола и отдав семь результативных передач в семи матчах, но "Сити" пока не приглашал Кевина к столу переговоров, чтобы обсудить продление истекающего в следующем году контракта.



Грядущим летом Де Брюйне исполнится 33 года, однако talkSPORT ожидает, что только сумма свыше 100 миллионов фунтов заставит "Сити" отпустить игрока сборной Бельгии.