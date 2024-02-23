"Арсенал", "Ливерпуль" и МЮ сыграют друг против друга в США

"Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" объявили о своих планах сыграть друг против друга в Соединенных Штатах грядущим летом.

"Арсенал" и "Юнайтед" также проводили предсезонное турне в США прошлым летом, тогда как "Ливерпуль" последний раз гостил в Америке еще в 2019 году.



Первый из матчей грандов Премьер-Лиги состоится 27 июля, когда "канониры" и "красные дьяволы" сразятся в Лос-Анджелесе на "Соу-Фай Стэдиум".



Затем "Ливерпуль" сыграет против "Арсенала" на "Линкольн Файненшл Филд" в Филадельфии 31 июля, а 3 августа мерсисайдцы сразятся с "Юнайтед" на "Уильямс-Брайс" в Колумбии.



Как отмечает Evening Standard, прежде "Арсенал" еще никогда не играл против "Ливерпуля" в США, но только прошлым летом противостоял там "Юнайтед" — все билеты на 80-тысячный "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси были распроданы.