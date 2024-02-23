Гласнер: "Я не Дэвид Копперфильд"

Новоиспеченный наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер призвал не ждать от него чудес.

В минувший понедельник Гласнер возглавил "Пэлас", придя на место подавшего в отставку Роя Ходжсона.



"Пэлас" занимает только 15-е место в Премьер-Лиге, потерпев 10 поражений в 17 последних матчах чемпионата, поэтому Гласнер призывает не ждать, что в субботу против "Бернли" "орлы" предстанут другой командой.



"Я не волшебник, я не Дэвид Копперфильд. Важно, чтобы мы работали вместе над реализацией своего видения".



"Игроки слушают нас, и они являются замечательными личностями. Мы провели встреч больше, чем тренировочных занятий, но важная вещь — это сыграть матч завтра и набрать три очка на "Селхерст Парк".



"Краткосрочная цель для нас — меня и моего штаба — узнать их. Посмотрим, что случится в будущем, но я тот парень, который живет настоящим, работает с имеющимся составом и готовит их играть матчи", — цитирует Гласнера BBC.