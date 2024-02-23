Гвардиола оценил слова Рэтклиффа насчет превосходства "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф сказал правду, признав превосходство "горожан" над "красными дьяволами".

В своем первом интервью после приобретения 27.7% акций "Юнайтед" Рэтклифф похвалил "Сити" и лично Гвардиолу, признав, что в данный момент "дьяволы" находятся в тени "горожан" и должны стремиться к уровню своих соседей.

Возможно, некоторых фанатов "Юнайтед" слова Рэтклиффа расстраивает, но Гвардиола ценит честность сэра Джима и считает это первым шагом к возвращению на вершину.

"Это правда. Команды признают это и хотят приблизиться к нам. Невозможно отрицать реальность".

"Когда я находился позади некоторых команд, я всегда восхищался ими и говорил себе: "Что мне нужно сделать, чтобы приблизиться к ним и соперничать с ними?" Пришедшие к ним люди знают, что такое конкуренция, и это хорошо".

"Если вы хотите судить только по вещам, которые звучат комфортными один день, тогда они никогда не окажутся там, где находимся мы прямо сейчас".

"Когда мы были ниже, и "Юнайтед" побеждал, мы смотрели за ними, восхищались ими и учились у них. Так было в период сэра Алекса Фергюсона и всех его команд. Уверен, "Манчестер Сити" восхищался и хотел оказаться там, где находится сейчас".

"Поэтому после такого рода комментариев у меня есть ощущение, что они вернутся", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер СИти, Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2024 20:00

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