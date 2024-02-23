Гвардиола оценил слова Рэтклиффа насчет превосходства "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф сказал правду, признав превосходство "горожан" над "красными дьяволами".

В своем первом интервью после приобретения 27.7% акций "Юнайтед" Рэтклифф похвалил "Сити" и лично Гвардиолу, признав, что в данный момент "дьяволы" находятся в тени "горожан" и должны стремиться к уровню своих соседей.



Возможно, некоторых фанатов "Юнайтед" слова Рэтклиффа расстраивает, но Гвардиола ценит честность сэра Джима и считает это первым шагом к возвращению на вершину.



"Это правда. Команды признают это и хотят приблизиться к нам. Невозможно отрицать реальность".



"Когда я находился позади некоторых команд, я всегда восхищался ими и говорил себе: "Что мне нужно сделать, чтобы приблизиться к ним и соперничать с ними?" Пришедшие к ним люди знают, что такое конкуренция, и это хорошо".



"Если вы хотите судить только по вещам, которые звучат комфортными один день, тогда они никогда не окажутся там, где находимся мы прямо сейчас".



"Когда мы были ниже, и "Юнайтед" побеждал, мы смотрели за ними, восхищались ими и учились у них. Так было в период сэра Алекса Фергюсона и всех его команд. Уверен, "Манчестер Сити" восхищался и хотел оказаться там, где находится сейчас".



"Поэтому после такого рода комментариев у меня есть ощущение, что они вернутся", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.