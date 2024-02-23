Льорис объяснил, почему "Тоттенхэм" не завоевал трофеев при Почеттино

Бывший голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис объяснил, почему "шпоры" так и не завоевали трофеев при Маурисио Почеттино.

Почеттино с большим успехом тренировал "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 год. В течение этого времени "шпоры" добирались до финала Лиги Чемпионов и однажды едва не завоевали титул Премьер-Лиги.



Ныне выступающий за "Лос-Анджелес" Льорис чувствует, что "Тоттенхэму" не хватило двух-трех приобретений — вместо новичков "шпоры" потратили эти деньги на строительство нового стадиона.



"При Почеттино вы могли видеть, что мы прогрессируем год за годом, и мы были очень боеспособны. Мы были близки к большим победам. Думаю, в то время нам не хватало двух-трех игроков для того, чтобы достичь успеха и завоевать трофеи".



"Наш прогресс оказался слишком быстрым для клуба, потому что в то время они были сосредоточены на новом стадионе. У них не было финансовых резервов, которые есть сейчас. В то время нам требовалось добавить несколько игроков, освежив имеющийся состав", — сообщил Льорис The Athletic.