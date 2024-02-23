Льорис объяснил, почему "Тоттенхэм" не завоевал трофеев при Почеттино

Маурисио Почеттино и Уго Льорис Бывший голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис объяснил, почему "шпоры" так и не завоевали трофеев при Маурисио Почеттино.

Почеттино с большим успехом тренировал "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 год. В течение этого времени "шпоры" добирались до финала Лиги Чемпионов и однажды едва не завоевали титул Премьер-Лиги.

Ныне выступающий за "Лос-Анджелес" Льорис чувствует, что "Тоттенхэму" не хватило двух-трех приобретений — вместо новичков "шпоры" потратили эти деньги на строительство нового стадиона.

"При Почеттино вы могли видеть, что мы прогрессируем год за годом, и мы были очень боеспособны. Мы были близки к большим победам. Думаю, в то время нам не хватало двух-трех игроков для того, чтобы достичь успеха и завоевать трофеи".

"Наш прогресс оказался слишком быстрым для клуба, потому что в то время они были сосредоточены на новом стадионе. У них не было финансовых резервов, которые есть сейчас. В то время нам требовалось добавить несколько игроков, освежив имеющийся состав", — сообщил Льорис The Athletic.


Метки Льорис, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 493

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 23.02.2024 19:34 # alexomck
    МЮ уже 10+ лет каждое лето покупает этих двух-трёх игоков, которых не хватает до титула

    (ответить)

  2. makeewadim 23.02.2024 19:29 # makeewadim
    Оставить Лукаса в запасе на финал ЛЧ))

    (ответить)

  3. suddenly 23.02.2024 19:01 # suddenly
    Как МЮ в двух-трех игроков от титула :)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: