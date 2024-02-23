Дайер едва ли останется в "Баварии"

Эрик Дайер Защитник сборной Англии Эрик Дайер едва ли останется в "Баварии" на следующий сезон.

Напомним, Дайер только в январе был арендован "Баварией" у "Тоттенхэма" за 2.2 млн. фунтов, причем вся эта сумма была прописана в виде бонусов.

При этом Дайер заранее согласовал с "Баварией" постоянный контракт, который он надеялся подписать после того, как истечет его трудовой договор с "Тоттенхэмом" грядущим летом.

Однако Bild утверждает, что "Бавария" быстро разочаровалась в Дайере. Боссы немецкого клуба имеют большие сомнения "насчет мастерства и недостатка скорости" у Эрика.

Кроме того, нужно вспомнить, что инициатором приглашения 30-летнего англичанина был главный тренер "Баварии" Томас Тухель, который сам покидает Мюнхен в конце сезона.

Добавим, пока что Дайер сыграл только пять матчей за "Баварию", потерпев два поражения.


Метки Бавария, Дайер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2024 18:00

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  1. makeewadim 23.02.2024 19:36 # makeewadim
    Серуна в Турцию! Там это делают на улице..

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  2. hammersmith 23.02.2024 18:38 # hammersmith
    В ДАЛБОЕБСИ ЛОНДОН летом за 70 лям

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