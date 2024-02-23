"Юнайтед" потерял Хейлунда на срок до трех недель

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд пропустит две-три недели с травмой мышечного характера.

Впервые отличившись в рамках Премьер-Лиги на Boxing Day, с тех пор Хейлунд не перестает забивать голы, что позволило "Юнайтед" совершить рывок наверх в таблице.



Достаточно сказать, что 21-летний датчанин стал самым молодым игроком, забивавшим в шести матчах Премьер-Лиги подряд.



Однако в преддверии домашнего поединка против "Фулхэма" было объявлено, что Хейлунд выбыл из строя с мышечным повреждением.



Помимо "Фулхэма", Хейлунд также пропустит матч 5-го раунда Кубка Англии против "Ноттингем Форест" в следующую среду, дерби против "Манчестер Сити" 3 марта и, возможно, поединок против "Эвертона" 9 марта.



Добавим, Хейлунд забил 13 голов в 30 матчах за "Юнайтед" после своего перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов прошлым летом.