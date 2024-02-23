"Юнайтед" потерял Хейлунда на срок до трех недель
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд пропустит две-три недели с травмой мышечного характера.
Впервые отличившись в рамках Премьер-Лиги на Boxing Day, с тех пор Хейлунд не перестает забивать голы, что позволило "Юнайтед" совершить рывок наверх в таблице.
Достаточно сказать, что 21-летний датчанин стал самым молодым игроком, забивавшим в шести матчах Премьер-Лиги подряд.
Однако в преддверии домашнего поединка против "Фулхэма" было объявлено, что Хейлунд выбыл из строя с мышечным повреждением.
Помимо "Фулхэма", Хейлунд также пропустит матч 5-го раунда Кубка Англии против "Ноттингем Форест" в следующую среду, дерби против "Манчестер Сити" 3 марта и, возможно, поединок против "Эвертона" 9 марта.
Добавим, Хейлунд забил 13 голов в 30 матчах за "Юнайтед" после своего перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов прошлым летом.
23.02.2024 17:00
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Тесно в трениках на тренировке ему стало ( шары то растут)...
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