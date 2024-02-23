"Вилла" сыграет с "Аяксом" в 1/8 финала Лиги Конференций
Соперником "Астон Виллы" по 1/8 финала Лиги Европы стал "Аякс", как это было решено во время проведенной в Ньоне жеребьевки.
Учитывая предыдущие достижения Унаи Эмери в этом соревновании, "Вилла" является фаворитом букмекеров на победу в Лиге Конференций.
Однако впереди у "Виллы" двухматчевое противостояние с "Аяксом", чьим новым капитаном на прошлой неделе был назван полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон.
Добавим, первые матчи 1/8 финала Лиги Конференций состоятся 7 марта, ответные — через неделю. Финал пройдет в Афинах 29 мая.
Жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги Конференций
"Серветт" (Швейцария) — "Виктория" (Чехия)
"Аякс" (Голландия) — "Астон Вилла" (Англия)
"Мольде" (Норвегия) — "Брюгге" (Бельгия)
"Юнион" (Бельгия) — "Фенербахче" (Турция)
"Динамо Загреб" (Хорватия) — ПАОК (Греция)
"Штурм" (Австрия) — "Лилль" (Франция)
"Маккаби Хайфа" (Израиль) — "Фиорентина" (Италия)
"Олимпиакос" (Греция) — "Маккаби Тель-Авив" (Израиль)
23.02.2024 16:00
Просмотров: 158
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: