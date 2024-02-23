В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Ливерпуль", "Брайтон" и "Вест Хэм" узнали имена своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, все три представителя Премьер-Лиги выиграли свои группы, поэтому попали сразу в 1/8 финала, минуя 1/16 финала.



А в 1/8 финала жребий свел "Ливерпуль" с пражской "Спартой", "Брайтон" — с "Ромой", "Вест Хэм" — с "Фрайбургом".



Еще одна привилегия победителей групп заключается в том, что ответные матчи 1/8 финала они проводят на своем поле.



Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны в четверг, 7 марта, ответные — через неделю.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы



"Спарта" (Чехия) — "Ливерпуль" (Англия)

"Марсель" (Франция) — "Вильярреал" (Испания)

"Рома" (Италия) — "Брайтон" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) — "Рейнджерс" (Шотландия)

"Фрайбург" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия)

"Спортинг" (Португалия) — "Аталанта" (Италия)

"Милан" (Италия) — "Славия" (Чехия)

"Карабах" (Азербайджан) — "Байер" (Германия)