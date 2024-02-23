Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Ливерпуль", "Брайтон" и "Вест Хэм" узнали имена своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, все три представителя Премьер-Лиги выиграли свои группы, поэтому попали сразу в 1/8 финала, минуя 1/16 финала.

А в 1/8 финала жребий свел "Ливерпуль" с пражской "Спартой", "Брайтон" — с "Ромой", "Вест Хэм" — с "Фрайбургом".

Еще одна привилегия победителей групп заключается в том, что ответные матчи 1/8 финала они проводят на своем поле.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны в четверг, 7 марта, ответные — через неделю.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

"Спарта" (Чехия) — "Ливерпуль" (Англия)
"Марсель" (Франция) — "Вильярреал" (Испания)
"Рома" (Италия) — "Брайтон" (Англия)
"Бенфика" (Португалия) — "Рейнджерс" (Шотландия)
"Фрайбург" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия)
"Спортинг" (Португалия) — "Аталанта" (Италия)
"Милан" (Италия) — "Славия" (Чехия)
"Карабах" (Азербайджан) — "Байер" (Германия)


Метки Брайтон, Вест Хэм, жеребьевка, Ливерпуль, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2024 15:00

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