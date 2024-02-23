Алиссон, Трент и Джонс вернутся после международного перерыва

"Ливерпуль" подтвердил, что голкипер Алиссон, защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Кертис Джонс вернутся в строй после международного перерыва в марте.

В ближайшее воскресенье "Ливерпуль" сыграет на "Уэмбли" против "Челси" в рамках финала Кубка Лиги, и на этот матч "красные" могут получить подкрепление в лице Доминика Собослаи, Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха.



Собослаи еще не играл в этом месяце из-за травмы задней поверхности бедра, тогда как Нуньес и Салах лишь пропустили победу над "Лутоном" посреди недели.



А вот Алиссон, Александер-Арнольд и Джонс вернутся к выступлениям за "Ливерпуль" не раньше конца марта. О Диогу Жоте и говорить не приходится, потому что португальский нападающий пропустит месяцы с повреждением колена.



"У Али мышечная травма. У Трента травма наружной коллатеральной связки. У Жоты травма боковой коллатеральной связки. У Кертиса растяжение связок лодыжки. Они будут отсутствовать дольше".



"Кертис, наверное, будет первым, кто вернется, и это случится около международного перерыва. Все остальные вернутся уже после", — цитирует ассистента главного тренера "Ливерпуля" Пепа Лейндерса официальный веб-сайт клуба.