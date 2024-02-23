"Брайтон" не получал никаких запросов от других клубов насчет своего главного тренера Роберто Де Дзерби.

Согласно слухам, Де Дзерби находится в шорт-листе "Барселоны" на замену Хави, который покидает тренерский мостик каталонского клуба в конце сезона.



Также Роберто сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Первые могут задуматься о расставании с Эриком Тен Хагом в конце сезона, а вторым нужен преемник для Юргена Клоппа.



По информации talkSPORT, все это остается на уровне спекуляций, потому что пока никто не обращался к "Брайтону" насчет Де Дзерби.



Более того, Де Дзерби не делал никаких намеков на возможный уход из клуба, и "чайки" уже начали диалог с Роберто о продлении его рассчитанного до 2026 года контракта.