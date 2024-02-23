Джеймс советует Тренту не подписывать новый контракт с "Ливерпулем"

Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс посоветовал защитнику Тренту Александер-Арнольду не подписывать новый контракт с "Ливерпулем".

В данный момент Александер-Арнольд уже вступил в заключительные 18 месяцев по своему действующему контракту. Естественно, "Ливерпуль" не хочет терять своего воспитанника, который к своим 25 годам сыграл свыше 300 матчей за клуб.



Однако Джеймс считает, что Тренту будет лучше поставить переговоры о новой сделке на паузу и подождать, кто будет назначен главным тренером "Ливерпуля" после ухода Юргена Клоппа.



"Я люблю Трента. Если вы посмотрите на его карьеру, он взялся из ниоткуда и проделал путь до финала Лиги Чемпионов, попутно повышая свой уровень игры".



"Затем у него случился период, когда его критиковали медиа, но он преодолел его и в этом сезоне вернулся в свою лучшую форму. Его имя — одно из первых при определении стартового состава "Ливерпуля".



"Поэтому, думаю, очень важно, чтобы он остался, потому что он преодолел сложные время и, надеюсь, снова хочет добиваться успехов с "Ливерпулем".



"Но в данный момент Трент не может принять решение по своему долгосрочному будущему, потому что он не знает, какой тренер придет на смену Юргену Клоппу на "Энфилде".



"Люди могу сказать, что, если ты любишь клуб, то не имеет значения, кто здесь тренер, но такой умный футболист, как Трент, должен понимать, что некоторые тренеры, которых связывают с этой работой в данный момент, играют в определенный футбол, который ему не подходит, и если сейчас он подпишет новый контракт, в будущем ему, возможно, придется страдать".



"Чем раньше "Ливерпуль" найдет замену Юргену Клопп, тем раньше может будет уладить контрактные вопросы с Трентом и Мо Салахом", — цитирует Джеймса The Sun.