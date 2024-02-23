Рэтклифф примет решение по Тен Хагу в конце сезона

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф позволит Эрику Тен Хагу доработать этот сезон, прежде чем примет решение насчет долгосрочного будущего голландского тренера.

Тен Хаг находился под огромным давлением в первые месяцы сезона, что было связано с нестабильными результатами и фиаско в Лиге Чемпионов, где "Юнайтед" занял последнее место в своей группе.



Тен Хаг слегка укрепил свое положение благодаря шести победам в семи последних матчах, однако Рэтклифф не спешит давать каких-либо гарантий Эрику кроме того, что экс-наставник "Аякса" сможет доработать этот сезон.



От действующего контракта Тен Хага с "Юнайтед" остается один полный год, и пока стороны даже не обсуждали продление сотрудничества. Рэтклифф дождется окончания сезона, и только после этого примет решение по специалисту, который ежегодно обходится клубу в 9 миллионов фунтов, сообщает Daily Mirror.