Рэтклифф примет решение по Тен Хагу в конце сезона

Сэр Джим Рэтклифф и Эрик Тен Хаг Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф позволит Эрику Тен Хагу доработать этот сезон, прежде чем примет решение насчет долгосрочного будущего голландского тренера.

Тен Хаг находился под огромным давлением в первые месяцы сезона, что было связано с нестабильными результатами и фиаско в Лиге Чемпионов, где "Юнайтед" занял последнее место в своей группе.

Тен Хаг слегка укрепил свое положение благодаря шести победам в семи последних матчах, однако Рэтклифф не спешит давать каких-либо гарантий Эрику кроме того, что экс-наставник "Аякса" сможет доработать этот сезон.

От действующего контракта Тен Хага с "Юнайтед" остается один полный год, и пока стороны даже не обсуждали продление сотрудничества. Рэтклифф дождется окончания сезона, и только после этого примет решение по специалисту, который ежегодно обходится клубу в 9 миллионов фунтов, сообщает Daily Mirror.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэтклифф, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2024 11:00

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