Гвардиола хочет попробовать себя в сборной

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет поработать с какой-нибудь сборной, прежде чем завершит карьеру.

В данный момент Гвардиола еще далек от мыслей о пенсии. Хосеп имеет в "Сити" контракт до 2025 и открыт к его продлению.

При этом нельзя не признать, что на клубном уровне Гвардиола достиг уже почти всего, чего мог, только в прошлом сезоне сделав с "горожанами" требл.

Учитывая это, отдаленные карьерные амбиции Гвардиолы связаны с большими международными турнирами вроде Чемпионата Мира, Чемпионата Европы или Кубка Америки.

"Чего мне еще осталось достичь в своей карьере? Поработать со сборной. Я бы хотел тренировать сборную на Чемпионате Мира или Чемпионате Европы. Я бы хотел этого".

"Какую страну я предпочитаю? Я не знаю, кто бы захотел меня! Чтобы поработать со сборной, они должны захотеть тебя, точно так же это бывает с клубом".

"Я не знаю, когда это могло бы случиться. Через пять, 10, 15 лет, но я бы хотел получить опыт работы тренером на Чемпионате Мира", — сообщил Гвардиола ESPN Brasil.

Добавим, в прошлом Гвардиолу уже неоднократно связывали с различными сборными, включая Англию, Бразилию и Соединенные Штаты.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2024 10:00

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  1. hunter022 23.02.2024 10:42 # hunter022
    Дать ему потренировать сборную украины пару недель и желание тренировать сборные пропадет...

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