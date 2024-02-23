Гвардиола хочет попробовать себя в сборной

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет поработать с какой-нибудь сборной, прежде чем завершит карьеру.

В данный момент Гвардиола еще далек от мыслей о пенсии. Хосеп имеет в "Сити" контракт до 2025 и открыт к его продлению.



При этом нельзя не признать, что на клубном уровне Гвардиола достиг уже почти всего, чего мог, только в прошлом сезоне сделав с "горожанами" требл.



Учитывая это, отдаленные карьерные амбиции Гвардиолы связаны с большими международными турнирами вроде Чемпионата Мира, Чемпионата Европы или Кубка Америки.



"Чего мне еще осталось достичь в своей карьере? Поработать со сборной. Я бы хотел тренировать сборную на Чемпионате Мира или Чемпионате Европы. Я бы хотел этого".



"Какую страну я предпочитаю? Я не знаю, кто бы захотел меня! Чтобы поработать со сборной, они должны захотеть тебя, точно так же это бывает с клубом".



"Я не знаю, когда это могло бы случиться. Через пять, 10, 15 лет, но я бы хотел получить опыт работы тренером на Чемпионате Мира", — сообщил Гвардиола ESPN Brasil.



Добавим, в прошлом Гвардиолу уже неоднократно связывали с различными сборными, включая Англию, Бразилию и Соединенные Штаты.