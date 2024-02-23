Рэтклифф не получит денег налогоплательщиков на новый стадион МЮ

Правительство Великобритании откажется предоставить финансирование сэру Джиму Рэтклиффу для строительства нового стадиона для "Манчестер Юнайтед".

В своем первом интервью после заключения сделки по приобретению 27.7% акций "Юнайтед" Рэтклифф выразил желание построить аналог столичного "Уэмбли" на месте "Олд Траффорд".



Сэр Джим выразил уверенность, что северо-западному региону страны не хватает такого стадиона и что столь масштабный проект придаст импульс местной экономике.



Однако The Times утверждает, что основатель химической компании Ineos не получит денег налогоплательщиков. Если "Юнайтед" решит строить новый стадион, то должен будет делать это за счет собственных средств и привлеченных инвестиций от коммерческих структур.



Правительство не хочет создавать прецедент, особенно с учетом того, что поблизости "Эвертон" строит свой новый стадион, из-за чего был вынужден влезть в огромные долги.