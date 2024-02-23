Тухель заинтересован в работе с "Юнайтед"

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель внимательно следит за ситуацией в "Манчестер Юнайтед".

Ранее на этой неделе "Бавария" объявила, что Тухель покинет свой пост в конце сезона. Такое решение было принято после того, как подопечные Томаса отпустили лидирующий в Бундеслиге "Байер" на восемь очков и проиграли первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лацио" (1:0).



Ранее пресса уже сообщала, что Тухель открыт к возвращению в Англию, где он с успехом тренировал "Челси", и Sky Sport Germany утверждает, что особый интерес у немецкого специалиста вызывает "Юнайтед".



Тухель считает, что у него остались незаконченные дела в Премьер-Лиге, которую он был вынужден незапланированно покинуть в сентябре 2022, перестав ладить с новыми владельцами "Челси".



Контракт нынешнего наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага истекает в следующем году. В случае бестрофейного сезона и непопадания в Лигу Чемпионов голландцу будет сложно избежать увольнения.