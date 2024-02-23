Эрик Рамзи договорился с "Миннесота Юнайтед"

Асистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрик Рамзи достиг договоренности с клубом МЛС "Миннесота Юнайтед".

В минувший понедельник издание The Athletic первым сообщило, что Рамзи является приоритетной целью "Миннесоты" на роль главного тренера, и стороны уже значительно продвинулись в переговорах.



По информации The Athletic, сейчас Рамзи и "Миннесота" полностью согласовали условия сотрудничества, и Эрик оставит "красных дьяволов" после дерби против "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги 3 марта.



Таким образом, 32-летний валлиец пропустит старт нового сезона МЛС, который "Миннесота" начнет матчем против "Остина" в ближайшую субботу.



Это будет первая работа для Рамзи в качестве самостоятельного специалиста. В МЮ, помимо Эрика Тен Хага, бывшему ассистенту главного тренера сборной Уэльса также довелось помогать Оле Гуннару Сульшеру и Ральфу Рангнику.