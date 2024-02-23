Эрик Рамзи договорился с "Миннесота Юнайтед"

Эрик Рамзи Асистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрик Рамзи достиг договоренности с клубом МЛС "Миннесота Юнайтед".

В минувший понедельник издание The Athletic первым сообщило, что Рамзи является приоритетной целью "Миннесоты" на роль главного тренера, и стороны уже значительно продвинулись в переговорах.

По информации The Athletic, сейчас Рамзи и "Миннесота" полностью согласовали условия сотрудничества, и Эрик оставит "красных дьяволов" после дерби против "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги 3 марта.

Таким образом, 32-летний валлиец пропустит старт нового сезона МЛС, который "Миннесота" начнет матчем против "Остина" в ближайшую субботу.

Это будет первая работа для Рамзи в качестве самостоятельного специалиста. В МЮ, помимо Эрика Тен Хага, бывшему ассистенту главного тренера сборной Уэльса также довелось помогать Оле Гуннару Сульшеру и Ральфу Рангнику.


Метки Манчестер Юнайтед, Миннесота Юнайтед, Рамзи, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2024 07:00

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