Рэтклифф готов выгнать двузначное количество игроков из МЮ
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф может избавиться от двузначного количества игроков первой команды грядущим летом.
На этой неделе Рэтклифф был подтвержден совладельцем "Юнайтед" с долей в 27.7% акций, также получив контроль над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".
По информации ESPN, у "Юнайтед" есть деньги на летнее трансферное окно, однако правила финансового фейр-плей ограничивают траты "красных дьяволов".
Чтобы ускорить развитие команды и увеличить свой трансферный бюджет, "Юнайтед" собирается принести в жертву ряд опытных игроков. Именно на расставаниях сосредоточен Рэтклифф в своих переговорах с директором Ineos сэром Дэйвом Брейлсфордом.
Среди тех, чье будущее находится под вопросом, называются защитники Рафаэль Варан, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Аарон Ван-Биссака и полузащитники Кристиан Эриксен, Каземиро, Скотт Мактоминей.
Точно покинет "Юнайтед" в конце сезона, когда истекает его контракт, нападающий Антони Мартиаль. А также "дьяволы" приветствуют предложения по Джейдону Санчо, Донни Ван де Беку, Факундо Пельистри и Брандону Уильямсу, которые сейчас находятся в аренде.
Что касается приобретений, то "Юнайтед" надеется подписать защитника и нападающего, а также в целом повысить уровень своего состава.
23.02.2024 06:00
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Рафаэль Варан в Ланс доигрывать как и хотел, Харри Магуайр в Ливерпуль к Герету Саутгейту, Виктор Линделеф в Арсенал (они почему то любят говно за другими подбирать), Аарон Ван-Биссака обратно в Кристал Пэлас, Кристиан Эриксен в Галатасарай, Каземиро в Саудовскую Аравию, Скотт Мактоминей в Баварию.
Джейдон Санчо в Саудовскую Аравию, Донни Ван де Бек обратно в Голландию, Факундо Пельистри в какой-нибудь середняк испанского чемпионата и Брандон Уильямс в какой-нибудь клуб Чемпионшипа.
Вот и всех раскидал по командам. Теперь вопрос сколько за всё это можно будет выручить бабла? Но это вторичный вопрос. Главный вопрос, это как не накупить снова говна и неликвид.
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