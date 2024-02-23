Рэтклифф готов выгнать двузначное количество игроков из МЮ

Рафаэль Варан и Каземиро Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф может избавиться от двузначного количества игроков первой команды грядущим летом.

На этой неделе Рэтклифф был подтвержден совладельцем "Юнайтед" с долей в 27.7% акций, также получив контроль над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".

По информации ESPN, у "Юнайтед" есть деньги на летнее трансферное окно, однако правила финансового фейр-плей ограничивают траты "красных дьяволов".

Чтобы ускорить развитие команды и увеличить свой трансферный бюджет, "Юнайтед" собирается принести в жертву ряд опытных игроков. Именно на расставаниях сосредоточен Рэтклифф в своих переговорах с директором Ineos сэром Дэйвом Брейлсфордом.

Среди тех, чье будущее находится под вопросом, называются защитники Рафаэль Варан, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Аарон Ван-Биссака и полузащитники Кристиан Эриксен, Каземиро, Скотт Мактоминей.

Точно покинет "Юнайтед" в конце сезона, когда истекает его контракт, нападающий Антони Мартиаль. А также "дьяволы" приветствуют предложения по Джейдону Санчо, Донни Ван де Беку, Факундо Пельистри и Брандону Уильямсу, которые сейчас находятся в аренде.

Что касается приобретений, то "Юнайтед" надеется подписать защитника и нападающего, а также в целом повысить уровень своего состава.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэтклифф, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 364

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suddenly 23.02.2024 06:25 # suddenly
    Рафаэль Варан в Ланс доигрывать как и хотел, Харри Магуайр в Ливерпуль к Герету Саутгейту, Виктор Линделеф в Арсенал (они почему то любят говно за другими подбирать), Аарон Ван-Биссака обратно в Кристал Пэлас, Кристиан Эриксен в Галатасарай, Каземиро в Саудовскую Аравию, Скотт Мактоминей в Баварию.
    Джейдон Санчо в Саудовскую Аравию, Донни Ван де Бек обратно в Голландию, Факундо Пельистри в какой-нибудь середняк испанского чемпионата и Брандон Уильямс в какой-нибудь клуб Чемпионшипа.
    Вот и всех раскидал по командам. Теперь вопрос сколько за всё это можно будет выручить бабла? Но это вторичный вопрос. Главный вопрос, это как не накупить снова говна и неликвид.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: