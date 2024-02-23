Силва: "Бройя должен подождать своего шанса"

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва заявил, что арендованный у "Челси" нападающий Армандо Бройя "должен подождать своего шанса".

В заключительный день зимнего трансферного окна "Фулхэм" взял Бройю в аренду у "Челси", но с тех пор Армандо отметился лишь двумя появлениями на замену.



По словам Силвы, это связано с отличной формой конкурента Бройи по позиции в лице Родриго Муниса, а также с собственными проблемами Армандо со здоровьем. Однако Марку верит в 22-летнего албанца.



"Он должен подождать своего шанса. Мы по-настоящему верим, что здесь правильное место для этого парня. Он перешел за день до матча против "Бернли" и сыграл 20 минут, но Родриго забил в том матче, а в следующем матче Родриго забил дважды".



"К сожалению для него, на прошлой неделе он чувствовал себя неважно и пропустил матч, но теперь он доступен, и я еще решу, каким будет наш стартовый состав".



"Он упорно трудится в другом клубе с другим стилем, и ему нужно время, чтобы адаптироваться и понять вещи. Это требует времени, но мы можем видеть его мастерство", — цитирует Силву Evening Standard.