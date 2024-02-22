"Челси" может согласиться на дисквалификацию от УЕФА, чтобы не выступать в еврокубках в следующем сезоне.

В ближайшее воскресенье "Челси" сыграет с "Ливерпулем" в финале Кубка Лиги, и в случае победы "синие" получат путевку в Лигу Конференций.



Нюанс в том, что правила финансового фейр-плей УЕФА еще жестче, чем в Премьер-Лиге, и "Челси" пришлось бы серьезно напрячься и ограничить свою трансферную активность грядущим летом, чтобы выступить в Лиге Конференций.



Учитывая это обстоятельство, а также тот факт, что выступление в третьем по рангу европейском соревновании не принесло бы "Челси" больших призовых, "синие" могут добровольно согласиться на дисквалификацию от УЕФА.



Как напоминает The Athletic, похожим образом поступил "Милан" в сезоне 2019/20, взяв год перерыва от выступлений в Европе и этим обеспечив себе большую финансовую свободу.