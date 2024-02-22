"Ливерпуль" может позвать Аморима, если упустит Алонсо
"Ливерпуль" определил главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима как ведущую альтернативу Хаби Алонсо из "Байера" на роль преемника для Юргена Клоппа.
Клопп еще в ноябре уведомил владельцев "Ливерпуля", что покинет клуб в конце сезона, а в прошлом месяце об этом узнала широкая публика.
В данный момент поиски преемника для Клоппа все еще находятся в ранней стадии и, как ожидается, ускорятся только после назначения "красными" нового спортивного директора.
Тем не менее, "Ливерпуль" уже определился со своей целью номер один в лице Алонсо, однако проблема в том, что Хаби также хочет "Бавария", анонсировавшая расставание с Томасом Тухелем в конце сезона.
Согласно слухам в Германии, вариант с "Баварией" в приоритете у Алонсо, вдобавок в борьбу за Хаби все еще могут вступить другие топ-клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Барселоны".
Поэтому "Ливерпулю" нужно иметь более чем один вариант, и The Independent утверждает, что в случае невозможности приглашения Алонсо "Ливерпуль" обратит свой взор на Аморима.
Как и Алонсо, Аморим считается одним из ярчайших молодых тренеров в Европе. 39-летний специалист возглавляет "Спортинг" с 2020 года, в течение этого времени выиграв титул португальской лиги и два Кубка Лиги.
Издание добавляет, что в данный момент Аморим является наиболее предпочтительным кандидатом "Ливерпуля", за исключением Алонсо, превосходя Роберто Де Дзерби из "Брайтона".
22.02.2024 22:00
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>>Согласно слухам в Германии, вариант с "Баварией" в приоритете у Алонсо, вдобавок в борьбу за Хаби все еще могут вступить другие топ-клубы вроде "Манчестер Юнайтед"
В какую борьбу может вступить МЮ? Кто придумывает этот бред?
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Россия
Путин
Ливерпуль
Сила, власть и величие!
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