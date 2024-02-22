Алонсо: "Не скажу ничего нового насчет своего будущего"

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо отказался обсуждать интерес "Баварии" и "Ливерпуля" к своей персоне.

Алонсо считается целью номер один "Баварии" на замену Томасу Тухелю. То же самое с "Ливерпулем" и Юргеном Клоппом.



Однако в данный момент 42-летний испанец всецело сосредоточен на "Байере", который не знает поражений в этом сезоне во всех соревнованиях.



"Бавария", "Ливерпуль"? Я не скажу ничего нового. Прямо сейчас я тренер "Байера", и это точно. А что касается будущего, то я не скажу ничего нового".



"Что если мне позвонят из "Баварии"? Все это — гипотетеческие рассуждения. Повторюсь, я не скажу ничего нового", — цитирует Алонсо talkSPORT.