Алонсо: "Не скажу ничего нового насчет своего будущего"

Хаби Алонсо Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо отказался обсуждать интерес "Баварии" и "Ливерпуля" к своей персоне.

Алонсо считается целью номер один "Баварии" на замену Томасу Тухелю. То же самое с "Ливерпулем" и Юргеном Клоппом.

Однако в данный момент 42-летний испанец всецело сосредоточен на "Байере", который не знает поражений в этом сезоне во всех соревнованиях.

"Бавария", "Ливерпуль"? Я не скажу ничего нового. Прямо сейчас я тренер "Байера", и это точно. А что касается будущего, то я не скажу ничего нового".

"Что если мне позвонят из "Баварии"? Все это — гипотетеческие рассуждения. Повторюсь, я не скажу ничего нового", — цитирует Алонсо talkSPORT.


Метки Алонсо, Бавария, Байер, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2024 21:00

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