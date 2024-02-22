Рэтклифф заявил, что купил долю в МЮ не ради инвестиций

Бизнесмен сэр Джим Рэтклифф заявил, что приобрел долю в "Манчестер Юнайтед" не ради инвестиций.

С недавних пор Рэтклиффу принадлежит 27.7% акций "Юнайтед", а также сэр Джим получил контроль над футбольными операциями клубу.



Будучи фанатом "Юнайтед" с детства, Рэтклифф сосредоточен на развитии любимого клуба и не думает о деньги. Однако сэр Джим все равно не считает эту свою инвестицию рискованной.



"Если честно, я не думаю, что когда-либо потеряю деньги. Для меня это не ради финансовых инвестиций. Целью было поучаствовать и оказать влияние на будущее футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".



"Я не верю, что когда-либо потеряю деньги на этом, но мне все равно. Я просто отстранился от этого. Этот клуб вечен, и я не верю в то, что он когда-либо обесценится. Не верю".



"Я не считаю себя финансово глупым, но деньги совершенно не являются моей мотивацией в жизни", — цитирует Рэтклиффа Sky Sports.