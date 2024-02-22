"Челси" обращался насчет Нуньеса прошлым летом

Дарвин Нуньес "Челси" сделал запрос насчет доступности для трансфера нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса прошлым летом.

Нуньес весьма неоднозначно отыграл прошлый сезон, свой дебютный за "Ливерпуль" после перехода из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов летом 2022.

В прессе даже появились слухи, что "Ливерпуль" может избавиться от Нуньеса после всего одного сезона и пригласить на место Дарвина нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша на правах аренды.

Узнав об этом, спортивный директор "Челси" Пол Уинстенли, который является большим поклонником Нуньеса, обратился к "Ливерпулю", однако в ответ "синим" было сказано, что Дарвин не продается, утверждает The Times.

Решение "Ливерпуля" сохранить веру в Нуньеса оправдало себя. В этом сезоне, особенно в последние недели, Дарвин демонстрирует хороший футбол и действует очень полезно для команды, даже когда не забивает.

Добавим, в этом сезоне 24-летний уругваец забил 13 голов и отдал 11 результативных передач за команду Юргена Клоппа во всех соревнованиях.


Метки Ливерпуль, Нуньес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2024 18:00

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  1. superperez101 22.02.2024 18:02 # superperez101
    надо боуляну подарить вот это
    https://www.ozon.ru/category/klounskiy-nos/

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  2. hachidlo 22.02.2024 18:02 # hachidlo
    Бля, Нунес, Джексон... Долбаёб этот Уинстенли.

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