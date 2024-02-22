Харт завершает карьеру в конце сезона
Бывший голкипер сборной Англии Джо Харт объявил, что завершит игровую карьеру в конце этого сезона.
В данный момент Харт проводит свой третий сезон за "Селтик", и контракт Джо как раз истекает грядущим летом.
За предыдущие два сезона в Глазго Харт выиграл два титула шотландской Премьер-Лиги, Кубок Шотландии и два Кубка Лиги.
Вообще, Харт является воспитанником "Шрюсбери", из которого он перешел в "Манчестер Сити" в 2006 году. Вместе с "горожанами" Джо выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.
Харт утратил статус первого номера "Сити" с приходом Хосепа Гвардиолы на должность главного тренера "горожан" в 2016 году и после нескольких аренд отправился в "Бернли" в 2018.
После двух лет на "Терф Мур" Харт провел сезон в качестве запасного голкипера "Тоттенхэма", а в августе 2021 как раз оказался в "Селтике".
Добавим, за сборную Англии 36-летний голкипер провел 75 матчей.
22.02.2024 17:00
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Помню в аренде в Бирмингеме был очень крут. Его нещадно обстреливали, но он тащил.
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Айфон хоть вернут, нет?
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https://www.youtube.com/shorts/RtQZDbwA5ns
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