Райс — о поражении от "Порту": "Это удар по зубам"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс сравнил поражение 1:0 от "Порту" с "ударом по зубам".

Накануне вечером "Арсенал" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, единственный гол пропустив уже в компенсированное время.



Райс расстроит проиграть таким образом, однако Деклан понимает, что "канонирам" нет смысла унывать, потому что впереди еще ответный матч на своем поле.



"Я так разочарован. Мы очень упорно трудились и очень хорошо подготовились. Разумеется, это не нашло отражения на созданных нами опасных моментах сегодня вечером. Мы так ярко начали 2024 год, но сегодня вечером мы получили урок, который нам нужно выучить".



"Думаю, в этом есть реальный позитив. Разумеется, пропущенный в концовке гол — это удар по зубам, но позитив в том, что это только середина противостояния. Впереди у нас домашний матч, и мы будем полностью готовы вместе с нашими фанатами для достижения нашей цели, а это — выход в четвертьфинал".



"Нам потребуется абсолютно каждый. На "Эмирейтс" будет шумно. Мы чувствуем, когда на нашем стадионе шумно, и это одно из лучших мест в мире для игры в футбол, поэтому мы будем готовы. Я уже предвкушаю ответный матч, и фанаты будут нас поддерживать. Нам потребуется каждый", — цитирует Райса Daily Mirror.