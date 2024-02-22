Рэтклифф высказался насчет Тен Хага

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф отказался предоставить какие-либо гарантии главному тренеру Эрику Тен Хагу.

Второй сезон Тен Хага у руля "Юнайтед" складывается неоднозначно, хотя нельзя не признать, что "красные дьяволы" прибавили после Нового года.



По словам Рэтклиффа, персона главного тренера волнует его мало. Сэр Джим сосредоточен на создании обстановки внутри клуба, чтобы добиваться успеха, а судьбу Тен Хага будут определять нанятые им директоры.



"Я не могу комментировать Эрика Тен Хага, потому что, думаю, это было бы неуместно".



"Но если вы посмотрите на 11 лет с момента ухода Дэвида Гилла и сэра Алекса, то мы сменили целый рад тренеров, включая очень хороших. Никто из них не добился успела и не продержался долго. И вы не можете винить их всех".



"Можно лишь сделать вывод насчет того, что обстановка, в которой они работали, не располагала к успеху. Эрик находится в этой же обстановке. Я говорю об организации, структуре и атмосфере внутри клуба".



"Мы должны изменить это. Поэтому я не сильно сосредоточен на тренере. Я сосредоточен на том, чтобы поправить обстановку. И в любом случае это судить не мне — я не являюсь футбольным профессионалом", — цитирует Рэтклиффа Sky Sports.