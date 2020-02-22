Клопп пообещал дать бой "Челси" в финале Кубка Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда даст бой "Челси" в финале Кубка Лиги, если сможет собрать 11 игроков.

Накануне вечером "Ливерпуль" одержал волевую победу 1:4 над "Лутоном", уничтожив своего соперника во втором тайме.



Этот "камбэк" подопечные Клоппа совершили, несмотря на отсутствие ряда важнейших игроков, включая Алиссона, Трента Александер-Арнольда, Доминика Собослаи, Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.



В ближайшее воскресенье "Ливерпуль" сразится с "Челси" в финале Кубка Лиги на "Уэмбли", и Клопп переживает лишь о том, чтобы наскрести 11 здоровых игроков.



"Посмотрим, кто будет доступен на финал, но еще до этого матча я сказал, что мы будем сражаться до тех пор, пока у нас набирается 11 игроков".



"Будем ли мы большими фаворитами? Определенно, нет. С момента, когда мы последний раз играли против "Челси", они значительно прибавили, и это будет непросто. Но сегодня вечером мы были исключительно хороши", — цитирует Клоппа BBC.