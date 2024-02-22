Главный тренер "Баварии" Томас Тухель допускает свое возвращение в Премьер-Лигу грядущим летом.

В среду "Бавария" объявила, что Тухель покинет свой пост в конце сезона, за год до истечения своего контракта.



По информации Sky Sport Germany, Тухель "очень открыт" к переходу в "Барселону", которая ищет замену Хави и рассматривает кандидатуру Томаса среди прочих.



Но также Тухель допускает свое возвращение в Премьер-Лигу, и здесь у экс-наставника "Челси" может быть сразу несколько вариантов.



Ранее пресса уже сообщала об интересе к Тухелю со стороны "Вест Хэма", но, помимо вакансии в "Ливерпуле", новый рулевой может потребоваться грядущим летом также "Манчестер Юнайтед" и "Брайтону".



О смене главного тренера может задуматься и "Челси", но возвращение Тухеля на "Стэмфорд Бридж" сложно представить, учитывая отношения Томаса с боссами лондонского клуба перед своим увольнением в сентябре 2022.