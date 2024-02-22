Рэтклифф раскритиковал "Ньюкасл" за нежелание отпускать Эшуорта

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф раскритиковал "Ньюкасл" за нежелание отпускать своего спортивного директора Дэна Эшуорта к "красным дьяволам".

В минувший понедельник "Ньюкасл" объявил, что Эшуорт был отстранен от работы и отправлен в оплачиваемый отпуск. Перед этим Дэн сообщил "сорокам", что хочет принять поступившее ему предложение от "Юнайтед".



Контракт позволяет "Ньюкаслу" отсрочить переход Эшуорта в "Юнайтед" до 2026 года, однако Рэтклифф находит поведение "сорок" в этой ситуации "немного глупым".



"Ясное дело, Дэн Эшуорт является одним из лучших спортивных директоров в мире. У меня нет сомнений в том, что он очень способный человек. Он заинтересован в "Манчестер Юнайтед", потому что это крупнейший вызов в крупнейшем клубе мира".



"Я понимаю, почему "Ньюкасл" расстроен, но нельзя критиковать Дэна, потому что это отрасль с большой текучкой кадров. Можно понять, почему Дэн заинтересован, ведь это испытание высшего уровня. Посмотрим, что будет дальше".



"Лично я нахожу это немного глупым. Я не буду углубляться в детали. Я нахожу совершенным абсурдом отправлять человека, который действительно хорош в своем деле, в отпуск на полтора года".



"С "Сити" у нас были очень взрослые переговоры по Омару Берраде. Мы очень дружелюбно во всем разобрались. Они могли видеть, почему он хочет откликнуться на этот вызов".



"Посмотрите на Пепа Гвардиолу — если один из его футболистов ему больше не нужен, этого футболиста не заставляют просиживать штаны полтора года. Он этого не делает. В Великобритании так не поступают, законы здесь так не работают", — цитирует Рэтклиффа Sky Sports.