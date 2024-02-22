Победа над "Лутоном" напомнила Клоппу "камбэк" против "Барселоны"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил волевую победу над "Лутоном" с легендарным "камбэком" против "Барселоны".

Проиграв первый тайм домашнего матча Премьер-Лиги против "Лутона" со счетом 0:1, после перерыва "Ливерпуль" перевернул игру и в итоге сокрушил своего соперника 4:1.



"Ливерпулю" удалось такое преображение, несмотря на огромное количество травм, из-за которых скамейка запасных "красных" оказалась насыщена юниорами.



После яркой победы Клопп признался, что его посетили "флешбэки" насчет знаменитой игры против "Барселоны" в Лиге Чемпионов в 2019 году.



"Сегодня был один их тех вечеров, про которые сложно перестать говорить. Я так рад".



"Нам нужно было игнорировать тот факт, что мы уступаем 0:1, а также использовать хорошие вещи и улучшить свой контрпрессинг. Мы были грозой во втором тайме. Вау".



"Теперь я буду довольно часто ссылаться на этот матч. Несколько месяцев назад я обещал своей команде, что никогда не буду ссылаться или использовать тот матч против "Барселоны" в качестве примера, но я сделал это сегодня, так что я нарушил свое обещание".



"Нарушил только потому, что ощущение до матча было примерно похожим. Многие игроки отсутствуют и все такое. Команда проигнорировала факт потерь. Я хочу, чтобы мы игнорировали факт своих потерь".



"Сегодня вечером мы подали пример. Это была их "Барселона" — только теперь против "Лутона". Сложная ситуация, много причин опустить руки, но мы этого не сделали сегодня вечером. Я лишь увидел суперкоманду, которая сражается".



"Если ты не будешь ограничивать себя плохими мыслями, ты сможешь быть неудержим. И именно это парни сделали", — цитирует Клоппа Sky Sports.