"Вест Хэм" хочет купить Соланке летом

Нападающий "Борнмута" Доминик Соланке стал трансферной целью для "Вест Хэма" на грядущее лето.

Соланке очень ярко проводит этот сезон, забив 16 голов за "Борнмут" во всех соревнованиях. По информации The Telegraph, своей игрой Доминик привлек внимание сразу нескольких клубов в преддверии летнего окна.



Одним из этих клубов является "Вест Хэм", который большую часть сезона играет в нападении с Джарродом Боуэном. При этом Мичейл Антонио едва вернулся из лазарета, в Данни Ингс все еще травмирован.



Соланке привлекателен для "Вест Хэма" и своим статусом доморощенного игрока, потому что "молотобойцы" испытывают сложности с заполнением восьми обязательных слотов для футболистов с соответствующим статусом в своей заявке на Премьер-Лигу.



Большим поклонником таланта 26-летнего англичанина, купленного "Борнмутом" за 17 миллионов фунтов в 2019 году, также известен главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау, но в январе у "сорок" не было денег на этот трансфер.