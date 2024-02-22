Рэтклифф: "Не уверен, что шейх Джассим существует!"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф пошутил, что не уверен в существовании шейха Джассима.

Когда в ноябре 2022 Глэйзеры выставили "Юнайтед" на продажу, шейх Джассим долгое время считался фаворитом на покупку клуба у американского семейства.



Многие фанаты "Юнайтед" остались расстроены, что Глэйзеры не пошли на сделку с шейхом Джассимом, который был готов приобрести клуб целиком, полностью погасить долг и построить новый стадион.



При этом шейх Джассим никогда не делал никаких публичных заявлений и даже ни разу не встречался с Глэйзерами, все переговоры ведя через доверенных лиц, насчет чего Рэтклифф не упустил возможности подколоть катарца.



"Вообще-то, никто до сих пор его не видел. Глэйзеры никогда не встречались с ним. Он никогда... Я не уверен, что он существует!" — цитирует Рэтклиффа talkSPORT.