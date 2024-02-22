Артета считает, что "Арсеналу" не хватило агрессии против "Порту"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его команде не хватило агрессии в выездном матче Лиги Чемпионов против "Порту".
В среду вечером "Арсенал" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, пропустив единственный гол на четвертой компенсированной минуте.
За весь матч "Арсенал" ни разу не пробил в створ ворот "Порту", и это печалит Артету. Зато теперь Микель и его игроки знают, что только победа в ответной встрече на "Эмирейтс" 12 марта выведет их в четвертьфинал.
"Разумеется, я очень расстроен тем, что мы проиграли матч в концовке. Мы недостаточно хорошо контролировали игру, а в Лиге Чемпионов тебя наказывают. Если ты не можешь выиграть матч, не проиграй его".
"Мы по-настоящему доминировали в игре, но нам не хватало нацеленности на ворота, особенно в первом тайме. Тебе нужно гораздо больше агрессии, тебе нужно взламывать построения соперника, играть вперед и создавать гораздо больше угрозы их оборонительной линии".
"Мы извлечем урок из этого. Сейчас ситуация ясна — это только середина противостояния. Если ты хочешь попасть в четвертьфинал, тебе нужно победить твоего соперника, и именно в этом будет наша цель и наш план", — цитирует Артету The Independent.
22.02.2024 07:00
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