"Юнайтед" подтвердил, что Шоу пропустит месяцы

"Манчестер Юнайтед" подтвердил потерю с травмой левого защитника Люка Шоу на несколько месяцев.

Накануне в прессе появились слухи, что во время победного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Лутона" в минувшее воскресенье (1:2) у Шоу случился рецидив травмы ноги, и теперь Люк рискует пропустить остаток сезона и вдобавок Евро-2024.



"Юнайтед" отреагировал на это официальным заявлением, уточнив, что травма Шоу носит мышечный характер и выведет Люка из строя на "продолжительный период".



"Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить степень травмы, но мы ожидаем, что он будет отсутствовать несколько месяцев", — сообщают "красные дьяволы".



Добавим, Шоу сыграл лишь 15 матчей за "Юнайтед" в этом сезоне с учетом всех соревнований, включая 12 в рамках Премьер-Лиги. Дублер Люка в лице Тирелла Маласиа в данный момент тоже травмирован.